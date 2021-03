M. QUARTA, Qua spero di fermarmi a lungo. Ibra...

Intervistato da Tuttosport, il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha fatto un bilancio della sua stagione in viola fino ad oggi: "All'inizio non è stato facile, poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso, sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo". Sulla salvezza dice: "Vogliamo riuscirci e poi goderci il finale senza più pressione". Poi dice che spera di fermarsi per tanto tempo a Firenze, come prima di lui altri difensori argentini hanno fatto. Poi conclude con la prossima sfida contro il Milan: "Per noi è una sfida molto importante e affrontare una grande come il Milan dà ancora più stimoli come sfidare un campione come Ibrahimovic".