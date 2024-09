LOTITO, Sul 2-1 contro la Fiorentina: "Uno scandalo"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato a Il Messaggero la sconfitta per 2-1 incassata coi viola domenica: "A Firenze uno scandalo" il virgolettato breve ma netto del numero uno biancoceleste. Riferito presumibilmente ai rigori concessi alla Fiorentina, soprattutto il secondo fischiato per un pestone di Nuno Tavares ai danni di Dodo. Marco Baroni, tecnico dei capitolini, aveva già espresso il suo parere non diverso a DAZN nel post gara: “Gara decisa solo dagli episodi. Sai quando una squadra fa più possesso, tiri, entrate in area di rigore. Ho fatto più di 1000 partite.

Queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco. Un giocatore non può nemmeno più tentare di coprire un cross. Ho una grande passione, guardo tante partite e non vedo mai episodi così. Mi dispiace”.