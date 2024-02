LOTITO, Lazio al Flaminio? Che problemi: la copertura...

Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a parlare del nuovo stadio del club biancoceleste e lo fa tramite le pagine de la Repubblica nella sua edizione romana: "Il progetto dello stadio Flaminio è pronto? Non abbiamo il cronometro. Prima devo vedere la fattibilità dell'opera e cosa mi permettono di fare. Se deve essere di 35mila posti mi rifiuto.

Stiamo studiando tecnicamente come rendere agibile e funzionale lo stadio. Abbiamo riscontrato non problemi. Lo stadio presenta problemi dal punto di vista strutturale e non ci sono parcheggi, dobbiamo fare che siano funzionali e fruibili. E poi ci vuole la copertura, non posso far venire i tifosi allo stadio con l'ombrello. Se mi dicono di fare uno stadio da 35mila posti, io li ringrazio e li saluto".