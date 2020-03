LOTITO-AGNELLI, Botta e risposta: toni da commedia

Tuttosport distribuito stamattina in edicola contiene dettagli sulla video-conferenza dei presidenti di Lega Serie A andata in scena ieri. Al centro del dibattito, ovviamente, c'è l'eventuale ripresa dei giochi, anche se in tal senso regna l'incertezza. Il quotidiano torinese riporta un botta e risposta con toni da commedia andato in scena tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Andrea Agnelli, suo omologo alla Juventus. Il primo, che non si sta nascondendo e spinge per la ripresa, si appella ai dati nazionali: "Se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo con i medici luminari, quelli di prima linea, non quelli delle squadre". Secca la risposta di Agnelli: "Eh, certo, ora sei diventato anche virologo...". In tutto questo i vari rappresentanti hanno visioni discordanti tra loro, con le rispettive attenzioni poste sull'uno o l'altro problema: dall'attuale campionato, fino alla regolarità del prossimo.