Lo scudetto perso nel 2018 e gli incroci di mercato, lo strano rapporto tra il Napoli e Firenze

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine dedicate all'analisi dei temi di casa Napoli, ripercorre la storia dei precedenti al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Il primo pensiero ovviamente non può che andare a quel weekend tra il 28 e il 29 aprile del 2018, quando tra San Siro e Campo di Marte Juventus e Napoli si lottavano lo scudetto. Sabato sera i bianconeri, in un match molto discusso a livello arbitrale, ribaltarono l'Inter e il Napoli, che sentì di aver perso il campionato in albergo sui lungarni, il giorno dopo crollò in campo 3-0 sotto i colpi del Cholito Simeone. Firenze però per i tifosi napoletani è anche il ricordo del 2-1 del 2013 quando la formazione di Benitez giocando un grande calcio ebbe la meglio dei viola grazie alle reti di Callejon e Mertens, al suo primo centro (ne farà 148) in maglia azzurra.

Fuori dal campo invece Napoli e Fiorentina si sono sfidate spesso sul mercato nell'ultimo periodo. Dall'offerta da 30 milioni, rispedita al mittente da Rocco Commisso, dei partenopei per Comuzzo, fino alle voci su un possibile interessamento del Napoli, che ancora non aveva preso Lucca, a pagare la clausola da 52 milioni per Moise Kean. E poi Sohm, il nuovo centrocampista della Fiorentina, che era stato cercato in estate anche dal club di De Laurentiis.