LISTA ACF, Chi resta fuori? Kouame in forte dubbio

Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della stagione si avvicina anche il momento di alcune scelte in casa Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, una delle questioni da affrontare nelle prossime ore è quello dell’ormai famosa ‘Lista Serie A’ dalla quale Italiano potrà attingere per il campionato. L’inserimento di calciatori Under 22 è illimitato, almeno per il campionato. Elementi come Bianco, Krastev, Favasuli, Distefano, Amatucci e via discorrendo possono essere inseriti a piacimento.

Paletti che invece ci sono per gli altri calciatori, che in nessun caso possono essere più di 17 ai quali si vanno a sommare i calciatori cresciuti nel vivaio del club e quelli cresciuti nel vivaio di un club italiano (4 e 4). Va da sé che i viola non inseriranno Castrovilli (se ne riparlerà a gennaio) e probabilmente la coppia Benassi-Kouame, che sembra in svantaggio rispetto agli altri, oltre a Kokorin che rischia anch'egli di restare fuori. E se dovesse arrivare la famosa mezzala? Qualcuno dovrà fargli posto, a meno che non sia Under 22.