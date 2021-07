LIROLA, Viola non vogliono meno di 12 mln

L’Olympique Marsiglia insiste per Lirola. Italiano pure. Vediamo chi alla fine la spunterà e potrà contare sul Pol Lirola nella prossima stagione. Lo spagnolo, per la verità, non ha mai fatto mistero di voler tornare a giocare in Francia con l’OM, ma nel ritiro ha guadagnato punti importanti agli occhi del nuovo tecnico viola, impegnandosi sempre in allenamento e giocando bene nelle due amichevoli. Basterà? Dipenderà dal club viola e soprattutto da quanto il presidente Pablo Longoria deciderà di mettere sul piatto. Per la Fiorentina non meno di 12 milioni. L’intenzione dei dirigenti viola è quella di non fare sconti, ma i colloqui si sono intensificati e potrebbero chiudersi con reciproca soddisfazione di tutte le parti in causa. Nel caso di cessione la Fiorentina ha già identificato le possibili alternative: Zappacosta su tutti.