LINARI, Chiesa? Sono contenta per lui: non fischiatelo

L'ex difensore della Fiorentina Femminile, Elena Linari, ha scritto una lettera a Tuttosport: "Da tifosa viola devo dire che mi sento felice per la cessione di Chiesa da parte del club. La Juventus è molto potente anche dal punto di vista economico, chiedo ai sostenitori della Fiorentina di non portare rancore e di non fischiare un professionista che vuole il massimo per la propria carriera. I bianconeri non sono amati perché vincono, penso che dovremmo accettare la determinazione di un ragazzo di ventitré anni, voglioso di mettersi in gioco".