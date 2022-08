LICARI, Coi viola sarà dura per tutti, ma l'attacco...

Il collega Fabio Licari ha scritto un fondo su La Gazzetta dello Sport in cui analizza anche la gara tra Fiorentina e Napoli: "Neanche Spalletti riesce ad allungare, ma con la Fiorentina sarà dura per tutti: lo 0-0 non è sincero, non c’è un attimo di respiro, manca soltanto il gol, però in campo se le danno come in Premier, correndo da una porta all’altra, senza calcoli né un passaggio orizzontale. [...] Kvaratskhelia ieri normalizzato dopo due partite da fenomeno. […] La Fiorentina è meno pubblicizzata ma sta crescendo: il gioco di Italiano non può essere memorizzato in tre partite, sembra già importante il recupero di Amrabat sui livelli di Verona, però il terzo 0-0 di fila obbliga a qualche domanda sul peso dell’attacco”.