LELLI, Io cuore Toro, ma quanti tifosi viola in reparto

L’edizione odierna di Tuttosport propone questa mattina un’intervista all’infermiere del pronto soccorso di Castel del Piano (in provincia di Grosseto) Beatrice Lelli, diventata in questi giorni famosa perché per farsi riconoscere nei reparti di malati di Covid-19 sulla sua tuta da lavoro si è fatta scrivere sulle spalle il nome “Belotti” assieme al numero “9” in quanto grande tifosa del Torino. Una battuta però è stata dedicata anche ai temi viola: “Ormai in ospedale mi chiamano tutti Belotti: medici, infermieri… con simpatia: perché conoscono bene il tormento che ci portiamo dentro. Qui ci sono tanti tifosi della Fiorentina, fratelli viola, coi quali ci capiamo al volo anche quando parliamo di calcio per distrarci”.