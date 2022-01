LEGA A, Intesa col governo, limite di 5mila spettatori

È di ieri la decisione di governo e Lega Calcio Serie A di decretare un tetto massimo di 5mila spettatori per gara negli stadi, decisione che sarà effettiva dalla terza giornata di ritorno. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle decisioni prese in cabina di regia e sull'impennata di contagi da Covid-19: la capienza resta al 50% sia per la giornata di oggi, sia per la Supercoppa italiana di mercoledì sera a San Siro tra Inter e Juventus, visto che - si legge in una nota della Lega - la misura «necessita di alcuni giorni affinché possa essere introdotta» e i biglietti per le manifestazioni in questione erano già stati venduti da tempo. Una decisione presa di comune accordo e che sembra essere appoggiata da tutti, Draghi in testa. Una scelta che però, inevitabilmente, peserà sulle finanze di un sistema calcio in profonda crisi e che negli ultimi anni di pandemia ha ricevuto appena 56 milioni e dilazioni su versamenti fiscali e contributivi.