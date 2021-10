LAZIO, Un guizzo di Pedro cancella il tracollo

Il Messaggero al suo interno dedica un focus alla Lazio, che batte per 1-0 la Fiorentina all'Olimpico e sorpassa i viola in classifica. Il tracollo di Verona viene cancellato da un guizzo dello spagnolo all'interno di una partita molto noiosa. L'ex Chelsea in ritiro ha fatto da mediatore tra Luis Alberto e Sarri, ma i risultati sul campo non si vedono: il Mago è il peggiore dei suoi. Sottotono Immobile, molto bene invece sia Lazzari che Milinkovic-Savic oltre a Luiz Felipe, sorprendente per le sue letture.