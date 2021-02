LAZIO, Ecco cosa rischia Lotito dopo il deferimento

Nella Giornata di ieri la Procura federale ha notificato il deferimento al tribunale Figc a Claudio Lotito, al responsabile sanitario Ivo Pulcini e al medico sociale Fabio Rodia, nonché alla Lazio stessa per responsabilità diretta (per il comportamento del presidente del club) e oggettiva (per quello dei medici) in merito alla «mancata osservanza dei protocolli sanitari» emersa dal caso tamponi. Le sanzioni - scrive La Gazzetta dello Sport - variano in base alla gravità della violazione. Si parte dall’ammenda, quindi penalizzazione di punti, retrocessione ed esclusione dal campionato. In base al C.U. dell’8 giugno 2020 in materia di controlli sanitari si legge infatti che «la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid 19». Quello che si sa al momento è che gli otto positivi individuati prima del Bruges non sono gli stessi otto emersi prima dello Zenit: se venisse stabilito che i nuovi contagi nascono dal mancato rispetto del protocollo, la posizione della Lazio potrebbe aggravarsi.