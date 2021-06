LA VERITA', Accertamenti anche sui conti di CR7

“Segnalato anche Cristiano Ronaldo”. Così La Verità, che ieri ha lanciato la notizia degli accertamenti dell’anti-riciclaggio nei confronti di Massimiliano Allegri, si focalizza questa volta sul fuoriclasse portoghese della Juventus. “Scatta il faro - scrive il quotidiano in prima pagina - su prelievi in contanti per 220.000 euro del giocatore juventino: il 5 per cento di quanto incassato in due mesi”. Sotto la lente vi sarebbero tre prelievi tra dicembre 2020 e febbraio 2021: la segnalazione sarebbe legata all’importo della cifra, molto alto per chiunque, ma ovviamente da parametrare ai flussi di cassa dello stesso CR7, ben diversi e lontani dal comune cittadino. Lo stesso quotidiano, infatti, fa notare come dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2021 sul conto del bomber bianconero le entrate italiane siano state pari a 33,9 milioni mentre le uscite a 31,4.