LA STAMPA, Pirlo: destino segnato. Già da mercoledì?

La Stampa ricorda che era da dieci anni che la Juventus non si trovava fuori dalla zona Champions, all'epoca Andrea Pirlo giocava ancora e si laureava campione d'Italia col Milan. Inevitabilmente ora il suo destino è segnato: non sarà più l'allenatore juventino della prossima stagione e adesso rischia anche di essere esonerato nel tentativo di salvare il salvabile. Già contro il Sassuolo, mercoledì a Reggio Emilia, potrebbe esserci Igor Tudor in panchina. Una sconfitta durissima e senza attenuanti, quella di ieri, peraltro sotto gli occhi di John Elkann, il presidente di Exor che detiene il club.