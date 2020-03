LA NAZIONE, Viola fra playout e stagione finita

Tra due lunedì il Consiglio Federale definirà la misura con cui si andrà a chiudere il campionato nel caso l’emergenza sanitaria dovesse continuare. Come sottolinea La Nazione, fra gli scenari già messi sul tavolo dalla Federazione al momento di fermare la serie A (e serie B) c’è quello dei playoff per assegnare lo scudetto e dei playout per i verdetti sulle retrocessioni. Le ipotesi sono 3: quattro squadre per decidere lo scudetto e quattro per regolare la salvezza; playout e playoff a sei squadre; oppure otto per assegnare scudetto e piazzamenti europei, e otto - qui la Fiorentina tornerebbe in campo - per definire le tre retrocesse. Nel caso, i viola incontrerebbero proprio il Brescia, proprio la squadra che Chiesa e compagni andranno ad affrontare il 5 aprile (o in anticipo sabato 4 aprile) se il campionato ripartirà dopo la sosta forzata.