LA NAZIONE, Tifosi pochi ma buoni. Il record di Mammoli

L'edizione odierna de' La Nazione sottolinea la presenza dei 20 stoici tifosi viola che saranno sulle tribune dello Yeni Eylül Stadı di Sivas. Tra questi 20 è presente anche Marcello Mammoli, presidente del viola club da Verrazzano, che dal 1970 non ha mai saltato una trasferta europea. Il tifoso viola, nell'articolo che la Nazione gli dedica, ripercorre i tanti viaggi fatti "per fede", affermando che, nonostante le condizioni climatiche non ottimali, la sua trasferta preferita è stata quella di Dnipro.

Oltre a lui partiranno Gianluca del viola club di Siena e Giada del viola club di Firenze, che quest'anno non ha mai saltato una trasferta, né di campionato, né di coppa. Una grande passione, capace di superare limiti logistici ed economici, è quindi ciò che accomuna i tifosi che domani saranno presenti allo stadio di Sivas per il ritorno degli ottavi di finale di Conference.