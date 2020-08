LA NAZIONE, SPAL e mercato: Beppe in sella

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea come quella di stasera a Ferrara sarà la prima partita di Beppe Iachini con la panchina ben salda sotto di lui. Il tecnico sperava nella riconferma, ma certo non si aspettava sarebbe arrivata addirittura prima della fine del campionato. Ora c'è tempo per preparare la prossima stagione, plasmando la squadra sulle idee del tecnico. Conoscendo Iachini comunque quella di stasera non sarà una passeggiata, ma la Fiorentina cercherà la vittoria a tutti costi. E sarà un'occasione per vedere in campo chi ha giocato un po' meno quest'anno.