LA NAZIONE, Sorpresa Pjanic: la Fiorentina c’è

Diciannove presenze in campionato (poco più di 600 minuti), otto in Champions, una in Coppa del Re, insomma non è stata indimenticabile la stagione per Miralem Pjanic nel Barcellona e la prossima non si preannuncia migliore, visto che è stato confermato Koeman in panchina. Rapporti non ideali, per essere sintetici. Ecco perché il centrocampista bosniaco gestito da Ramadani si sta guardando in giro. Anche verso Firenze. L’inserimento della Fiorentina c’è stato e Pjanic ha ascoltato con interesse: la sua priorità è giocare e Firenze ha sempre un valore aggiunto, certo è che si è fatta avanti anche la Juve e prima di prendere una decisione Pjanic ha preso tempo. Ma a Torino le possibilità di avere un posto da titolare sarà ridotta. Anche per questo la Fiorentina spera di convincere Pjanic, potendo contare anche sul contributo del Barcellona (che pagherebbe metà ingaggio) e sulla disponibilità del giocatore a ridurselo. A riportarlo è La Nazione.