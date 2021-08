LA NAZIONE, Riprende quota l'opzione Zappacosta

Ha ripreso quota per i viola - secondo La Nazione - la possibilità di puntare Zappacosta, in uscita dal Chelsea e gradito ad Italiano: possibile sblocco della situazione una volta definito l’addio di Lirola per una cifra superiore ai 12 milioni, magari spalmabili. Zappacosta non rientra nei piani del Chelsea, ma potrebbe valutare altre opportunità in caso di richiesta di una società che partecipa alla Champions. L’opportunità viola comunque è ben presente.