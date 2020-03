LA NAZIONE, Rabbia Commisso: "Dieci contagiati"

La Nazione, analizzando le parole di ieri di Rocco Commisso direttamente dagli States, sottolinea quanto evidentemente al presidente viola pesi trovarsi dall'altra parte dell'Oceano. Soprattutto per anche la sua squadra è stata bersaglio del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. "Abbiamo tre membri del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di otto-dieci contagiati", le dichiarazioni di Commisso a Sky e Rai. Ma il tycoon non si perde d'animo, le tempeste - si legge - le ha affrontate tutte a viso aperto. Lo si è visto anche con la raccolta fondi 'Forza e Cuore', in prima linea nella lotta al coronavirus: "L’iniziativa - ha spiegato Commisso - è nata perché ho sentito come si stia aggravando la situazione in Italia e a Firenze".