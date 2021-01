LA NAZIONE, Oggi Malcuit. Poi occhio alle sorprese

La Nazione si chiede che cosa accadrà dopo la chiusura dell'operazione Malcuit. È probabile che la Fiorentina resti alla finestra negli ultimi 6 giorni di mercato per sondare il terreno alla ricerca di occasioni interessanti, sulle quali non andare a testa bassa con l'obiettivo di evitare corse al rialzo. I profili più gettonati restano Torreira ed Ehizibue. Ma con Patrick al Parma, i viola potrebbero provarci anche per Gervinho e Inglese. Attenzione anche alla mossa Arslan dall'Udinese potrebbe rappresentare la mossa dell'ultim'ora.