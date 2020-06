LA NAZIONE, La voglia matta di Ribery

La sveglia, ieri, l’ha fatta suonare Franck Ribery. Ha di fatto accompagnato il risveglio di una città intera, documentando tutto con video e foto attraverso il proprio profilo Instagram. Alle 6,12 c’è stato il tempo di un pasto per iniziare la giornata. Alle 6,24 la partenza da casa e alle 6,37 l’unica fermata intermedia prevista prima di arrivare al centro sportivo. E’ lui a dare il buongiorno a Gianni, il barista che gli porta il caffè, da asporto, direttamente attraverso il finestrino della macchina. Alle 6,53 Ribery ha mostrato il verde del campo del centro sportivo e subito dopo si è ripreso in sella alla cyclette sistemata nello spazio antistante alla palestra al chiuso. Nessuno, tra gli addetti al centro, si è sorpreso per averlo visto arrivare così presto. Non è stata ieri la prima volta. In passato, lo aveva raccontato lui stesso, lì dentro ci si era rinchiuso a notte fonda per smaltire la rabbia del ko contro il Genoa, il secondo consecutivo della Fiorentina che dopo due giornate era ancora a zero punti in classifica. A riportarlo è La Nazione.

