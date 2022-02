LA NAZIONE, La Lazio misura il dopo-Vlahovic

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione c'è grande curiosità decisamente fitta per capire come sarà la vita viola senza Vlahovic, non che si possa capire tutto stasera, sarebbe troppo, ma il test contro la Lazio varrà parecchio per misurare lo stato mentale della Fiorentina. Anche quello pratico, ovviamente, dovendosi il 4-3-3 di Italiano adattare alle caratteristiche del nuovo centravanti (Cabral inizialmente favorito su Piatek, ma chissà), oltreché all’assenza di un formidabile esecutore come Vlahovic. Non proprio dettagli. La Fiorentina torna in campo sapendo che negli ultimi giorni sono cambiate molte cose, non solo per la cessione di Dusan alla Juventus: l’operazione finanziaria strepitosa (75 milioni, più 5 di bonus a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto) ha avuto il notevolissimo difetto di certificare il passaggio del capocannoniere del campionato al club bianconero, il meno amato da queste parti.