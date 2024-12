LA NAZIONE, L'addio di Quarta è sempre più vicino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si appresta a dire addio a Martinez Quarta, il difensore argentino che tornerà al River Plate nei prossimi giorni. Questo trasferimento aprirà la strada all'arrivo di Nicolas Valentini a Firenze. Come riportato da La Nazione, Martinez Quarta è stato un elemento chiave per la difesa viola, ma sotto la gestione di Palladino ha trovato spazio solo in 16 occasioni, segnando 4 gol.

Il suo rendimento è diminuito, portandolo a diventare una riserva per Ranieri e Comuzzo. Nonostante abbia mantenuto un buon feeling con il gol, le sue prestazioni non sono state soddisfacenti, spingendo la Fiorentina a considerare la cessione.

Il River Plate è disposto a offrire 8 milioni di euro per il difensore, con trattative in corso riguardo alla percentuale sulla futura rivendita, dato che il club argentino deteneva già il 10% del suo cartellino. Martinez Quarta firmerà un contratto fino al 2028, della stessa durata di quello avuto con la Fiorentina, e giocherà nuovamente al fianco dell'ex viola Pezzella.