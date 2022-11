LA NAZIONE, Joe vs Nico: è tornato il sereno

Il clima tra Nico Gonzalez e la Fiorentina è tornato sereno. La cena di mercoledì sera tra l’esterno argentino e Joe Barone, a due passi da Ponte Vecchio, ha ricucito lo strappo delle scorse settimane. Anche se, parola del dg viola, lo strappo non c’è mai stato: "Tutta la società è accanto a Nico, soprattutto a livello mentale perché è un periodo difficile per lui. È tornato a Firenze saltando il Mondiale. Ma lavora per tornare ad essere quello che era quando l’abbiamo comprato dallo Stoccarda. Questo è molto importante, abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Tornerà a gennaio e sarà pronto per la seconda parte del campionato". Insomma, pace fatta. Dichiarazioni molto diverse da quelle pronunciate nel pre partita di Milan-Fiorentina. Tradotto: per il mercato c’è tempo, anche perché all’orizzonte non si è palesato nessuno con offerte incredibili. Se ne parlerà più avanti, magari in estate. Semmai ci sarà da capire quante settimane servano a Nico per tornare a disposizione, ma il rientro in campo sarà più o meno coincidente alla ripresa del campionato. A riportarlo è La Nazione.