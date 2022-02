LA NAZIONE, Cinque motivi per un filotto

"Cinque motivi per un filotto" scrive il QS in apertura sulla Fiorentina. Domani l'importante sfida contro l'Atalanta di Gasperini a poche settimane dall'avvincente confronto che è valso le semifinali di Coppa Italia. La Fiorentina continua a sognare in grande. Ecco perché la sfida di domani contro la Dea va vinta a tutti i costi: innanzitutto per dare continuità ai propri risultati soprattutto dopo la vittoria contro lo Spezia, poi per non interrompere il sogno Europa che finalmente quest'anno la Fiorentina sta vivendo, per ritrovare una vittoria al Franchi che manca ormai da più di un mese e infine per continuare il momento d'oro di Piatek che ha l'Atalanta come avversaria preferita.