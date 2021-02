LA NAZIONE, Castro: chiamata urgente per il 10 viola

La Nazione, in edicola stamani, si concentra su Gaetano Castrovilli e sul periodo di flessione che il numero 10 viola sta attraversando. Per notare ciò, basta dare un'occhiata ai numeri del fantacalcio. Castro non collezione bonus da 17 partite. Prandelli avrebbe bisogno della sua esplosività per dare una risposta alle difficoltà offensive, ma sembra che al suo secondo anno in A, il calciatore sia stato studiato bene dagli avversari, i quali hanno preso le misure per fermarlo. Le difficoltà della Fiorentina non lo hanno aiutato, ma dai grandi talenti ci si aspetta comunque una grande reazione, soprattutto se si ha la 10 sulle spalle.