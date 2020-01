LA NAZIONE, Benassi: "Cambiato atteggiamento"

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha rilasciato un'intervista a La Nazione. Il giocatore ha parlato di Daniele Pradè, che l'ha definito bonariamente un 'rompiscatole': "Ci piace un po' stuzzicarci, lui le fa a me e viceversa. Abbiamo un bel rapporto". Quanto al nuovo tecnico Iachini, il classe '94 non può che essere contento: "Mi trovo molto bene con lui, ci siamo capiti subito. Abbiamo cambiato atteggiamento". Quando alla Coppa Italia, invece, ora è un obiettivo concreto: "Può succedere di tutto, vogliamo capire fino in fondo cosa ci ha portato a fare male in precedenza". La colpa, secondo Benassi, non può essere tutta solo di Montella: "Non è una questione solo di organizzazione tattica, se i giocatori non vanno diventa difficile. Serviva una scossa emotiva".