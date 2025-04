La moviola, Rapuano da 6 in pagella: giusta la sua gestione dei cartellini

Come sempre dopo ogni gara, oltre alle squadre in campo, i quotidiani in edicola valutano anche la prestazione del direttore di gara. Per quanto riguarda Antonio Rapuano questa mattina i giornali sono concordi nel valutare sufficiente, da 6 in pagella, la sua prestazione. Il match tra Fiorentina ed Empoli andato in scena ieri pomeriggio al Franchi è filato via piuttosto liscio, senza episodi dubbi.

Il fischietto di Rimini si mantiene coerente nel corso del match, anche nella gestione dei cartellini. Non è punibile il braccio di Cataldi in area di rigore ad inizio gara sulla respinta di De Gea, così come è corretto annullare il gol di Fazzini perché la palla controllata male da Solbakken era uscita dal terreno di gioco. Giusto non fischiare fallo sul contatto tra Gosens e Goglichidze prima della rete del 2-1 di Fazzini.