La moviola di Torino-Fiorentina: Abisso si perde un possibile rosso a Maripan su Piccoli

Non pulitissima la partita di Abisso, che si becca due cinque in pagella da La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Questo perché il fallo di Maripan su Piccoli meritava maggiore attenzione (e forse, il VAR poteva dare una mano), era sicuramente più espulsione che altro. Situazione al limite quando Kean finisce a terra in area granata: arriva in anticipo sul pallone, poi, sullo slancio, c’è il contatto con Ilic, l’arbitro siciliano non ravvisa gli estremi per il rigore, decisione grigia. Chiude la sua prima partita stagionale con addirittura 34 falli (erano 20 al primo tempo) e quattro ammoniti.