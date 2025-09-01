La moviola di Torino-Fiorentina: Abisso si perde un possibile rosso a Maripan su Piccoli
FirenzeViola.it
Non pulitissima la partita di Abisso, che si becca due cinque in pagella da La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Questo perché il fallo di Maripan su Piccoli meritava maggiore attenzione (e forse, il VAR poteva dare una mano), era sicuramente più espulsione che altro. Situazione al limite quando Kean finisce a terra in area granata: arriva in anticipo sul pallone, poi, sullo slancio, c’è il contatto con Ilic, l’arbitro siciliano non ravvisa gli estremi per il rigore, decisione grigia. Chiude la sua prima partita stagionale con addirittura 34 falli (erano 20 al primo tempo) e quattro ammoniti.
Pubblicità
Rassegna stampa
"Quattro prove, poche risposte: Pioli l'alchimista cerca l'ingrediente giusto" il commento di Poesio
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
4 Gioco e manovra, Viola rimandata anche a Torino. Dopo la sosta il calendario impone un netto cambio di passo
Copertina
FirenzeViolaOpzione esercitata per Bianco: ha rinnovato al 2027 con la Fiorentina, ora il Paok in prestito
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com