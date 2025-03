La moviola di Fiorentina-Panathinaikos: Beaton ok, espulsione suggerita?

vedi letture

Nella sua moviola di Fiorentina-Panathinaikos, il Corriere dello Sport stamani in edicola promuove l'arbitro scozzese John Beaton. Il 43enne era semisconosciuto, non avendo mai arbitrato partite di Champions e con poche partite anche in Europa e Conference League. Per il giornalista, responsabile delle comunicazioni per ScotRail (le ferrovie dello stato scozzesi) un rigore chiaro, un rosso (doppio giallo) forse suggerito, e una gara in generale tenuta sotto un discreto controllo: per questo gli viene assegnato il 6,5.

Corretto infatti il rigore assegnato al Panathinaikos per fallo di Fagioli, così come inevitabile il secondo giallo a Mladenovic per la vistosa trattenuta su Pongracic: corretto far proseguire, ma il secondo giallo arriva forse con un suggerimento da bordo campo (quarto uomo). Nessun dubbio sulla regolarità della rete del 2-0 realizzata da Gudmundsson: l’APP nasce da un errato controllo di Vagiannidis sul quale arriva Ranieri senza commettere fallo, corretto far proseguire.