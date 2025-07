Dagli inviati Parisi: "Mister Pioli ci motiva tanto, noi dobbiamo restare sempre sul pezzo"

vedi letture

Fabiano Parisi ha parlato così ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - dal campo dello stadio Curva Fiesole del Viola Park dove la Fiorentina ha giocato e vinto 8-0 la prima amichevole contro la Primavera: "Partite come questa ci servono per mettere minuti nelle gambe. Riprendere è sempre dura ma il mister ci dà tante motivazioni, noi dobbiamo restare sempre sul pezzo. Il mister mi chiede di entrare tanto dentro al campo e se me lo chiede lo faccio volentieri. Sono quinto, un terzino, ma mi piace".