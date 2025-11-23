FirenzeViola Rinnovo Dodo, primo incontro positivo tra Goretti e l’agente

vedi letture

Dialogo ripreso tra la Fiorentina e Dodo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Nel pomeriggio è andato infatti in scena l’atteso incontro tra l’agente del brasiliano e il ds viola Roberto Goretti. La Fiorentina gli ha espresso la volontà di proseguire insieme, pronta ad allungargli e adeguargli il contratto anche fino al 2029. Apertura c’è stata anche da parte dell’entourage di Dodo anche se quello di oggi è stato solo il primo passo per riaprire la trattativa e riprendere un dialogo che si era interrotto.

L'incontro era già in ponte con il ds Pradè ma poi la situazione della Fiorentina era precipitata e le parti non si erano più viste. Con il mercato di gennaio alle porte, la società viola ha bisogno di capire bene la volontà del giocatore e dunque l'incontro -positivo e distensivo- è volto a chiarire la situazione del brasiliano che, deluso per lo stallo del rinnovo, in estate avrebbe voluto cambiare aria. Così non è stato, Dodo è comunque legato a Firenze dove sono nati i suoi bambini, e dunque è il momento di capire bene, insieme, il da farsi: intanto il primo passo è stato fatto.