La Fiorentina di Vanoli si affida ancora al 3-5-2. La Repubblica-Firenze: "Avanti con le certezze"

vedi letture

Vanoli sembra intenzionato a continuare sul 3-5-2, si legge su la Repubblica-Firenze, troppo rischioso cambiare, troppo frettoloso impostare altre idee per un gruppo che ha bisogno di sicurezze per uscire dal pantano dell’ultimo posto in classifica per modificare assetto e installare altri principi, e così nelle doppie sedute di questi giorni al Viola Park Vanoli sta lavorando su un modulo che la squadra conosce pur inserendo però dei nuovi principi; e se quello più importante riguarda la testa, le correzioni tattiche investiranno tutti i ruoli. A centrocampo reparto che per Vanoli presenta qualche lacuna come caratteristiche generali il grande lavoro ruota attorno al play, Nicolussi Caviglia in primis.

Ad oggi i tre visti a Genova sono i titolari da cui ripartire con la Juventus anche per il mix che offrono a livello di caratteristiche. Sugli esterni nella mente del tecnico Dodo e Gosens sono pedine irrinunciabili e decisive con Fortini e Parisi come alternative. E poi c’è l’attacco, impossibile al momento vedere insieme Piccoli e Kean, ai due attaccanti Vanoli chiederà cose semplici. Alla punta centrale poco attacco alla profondità e tanto lavoro spalle alla porta, al trequartista di giocare vicino al centravanti sfruttarne le sponde per aprire il gioco e andare a rifinire. Pochi principi semplici e concreti per ottenere risultati e con la fiducia ripartire verso anche altri moduli.