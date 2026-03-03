Poesio: "La Fiorentina ha fatto tredici. Ferrari? Forse è meglio non fare calcoli"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese: "Ha fatto tredici la Fiorentina - scrive Poesio. Ma stavolta c’è davvero poco di cui rallegrarsi. Perché il numero è riferito alle sconfitte in campionato su 27 partite giocate, praticamente la metà. Non può stupire insomma l’ennesimo passaggio a vuoto dei viola che sognavano l’allungo su Cremonese e Lecce e che invece continuano a marciare all’unisono nei bassifondi della classifica".

Poi torna sulle parole di Ferrari prima della partita: "Prima della gara il direttore generale Ferrari aveva voluto rimarcare la validità della sua personale tabella salvezza presentata attraverso il canale ufficiale della società lo scorso primo gennaio: sette vittorie e otto pareggi. Da allora la Fiorentina ha raccolto quattro successi e tre pari in dieci gare. Secondo il conteggio dunque i viola potrebbero permettersi solo altre tre sconfitte da qui a maggio. Difficile sinceramente pensare possa essere così visto quanto espresso dai viola. Meglio evitare calcoli insomma e affrontare la salita verso la salvezza partita dopo partita".