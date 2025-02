La Fiorentina da doppia faccia. Quella "bella incompiuta" da evitare nelle prossime tre sfide

vedi letture

La Nazione, nelle sue pagine sportive, proietta lo sguardo sul calendario della Fiorentina e si sofferma sulla doppia faccia che ha mostrato fin qui la squadra di Palladino. Su di una sponda c’è la ‘bella incompiuta’ che perde punti (almeno 5 o 6) in modo anche inopinato, sull’altra quella squadra matura in grado di fare il suo gioco senza farsi condizionare da nulla, firmando otto vittorie consecutive e una prestazione solida e vittoriosa nel recupero con l’Inter.

Tra l’una e l’altra sponda, Raffaele Palladino guarda alla gara trappola contro il Como - si legge - chiedendo ai suoi soprattutto l’atteggiamento giusto, perché la squadra di Fabregas ha bisogno di punti ed è anche capace di fare la partita. Vista dalla Fiorentina, la quarta gara a pranzo della stagione è la gara più difficile che ci aspetta da qui alla pausa: di sicuro sarà una partita diversa da quella contro l’Inter. Ovviamente. Ma proprio per quella va presa nel modo giusto. Proprio perché apre un trittico che sulla carta potrebbe definitivamente far puntare la prua della nave viola verso la sponda della squadra matura e cosciente delle proprie qualità. Insomma pronta per consolidare le proprie ambizioni nelle gare successive contro Verona e Lecce.