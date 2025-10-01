La crisi di Fagioli. La Nazione: "La condanna di fare sempre discutere"

La Nazione propone un focus su Nicolò Fagioli, sul quale - si legge - pesa la condanna di essere sempre discusso e divisivo. Rimbalza l’interrogativo che ruota attorno a un centrocampo alla ricerca di una squadra che appare complicata. Pioli ha scelto la linea del riposo, o meglio, di tenere Fagioli, appunto, per un turno in panchina, sperando di togliere scorie dalla testa del giocatore, salvo però andare incontro a un nuovo dilemma che ha animato il dopo partita ‘non ufficiale’. Con l’ex Juve sarebbe stato diverso. Controprova impossibile. In altre parole la certezza è che alla fine Fagioli faccia sempre discutere.