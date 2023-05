L'OPINIONE, Ora c'è da togliere pressione alla squadra

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in merito alla partita di ieri. Ecco di seguito un estratto: "Novanta minuti che potrebbero succhiare energie in vista della partita con il West Ham, ma Italiano non è abituato a fare calcoli e se la giocherà fino in fondo. Giusto così, è questo il dna della sua squadra, il suo gioco non ammette pause [...]. L’entusiasmo aiuta, ma se l’opzione ottavo posto dovesse saltare rimarrebbe solo la finale di Conference. Lo sapremo tra sette giorni, non prima. E questo può essere un piccolo problema perché allunga a dismisura il campionato e Italiano poi avrà solo pochi giorni per guardare negli occhi i suoi giocatori e preparare la partita con il West Ham. Sfida di nervi, oltre che tattica. Ci sono alcuni errori da correggere, questo sì, ma c’è soprattutto da togliere un po’ di pressione alla squadra [...]. Ci vuole la Fiorentina brillante vista con l’Inter, ma con la testa sgombra dai pensieri. E in questo anche la società gioca un ruolo importante. Sarebbe sbagliato lasciare soltanto a Italiano la responsabilità di portare serenità dentro lo spogliatoio".