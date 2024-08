L'OPINIONE, Non dite 'braccetto'. I nuovi termini del calcio

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio, è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista Alberto Polverosi riguardo ai termini usati oggi nel mondo del calcio. In modo particolare Polverosi analizza le parole di ieri in conferenza stampa di Raffaele Palladino che, a domanda su Biraghi braccetto di sinistra, ha detto di non voler parlare di braccetti ma di terzi e di quinti. "Ieri Raffaele Palladino, con un sorriso, ha rallegrato i pensieri del vecchio cronista. Soffermandosi su Biraghi ha detto: «Non mi parlate di “braccetto”, per me è un termine che non esiste. Il braccetto è un’altra cosa». Musica per le orecchie di chi prova un senso di disagio quando dai microfoni delle tv escono fuori 'sottopunta', 'mezzi spazi' e sempre più spesso 'braccetto', per non parlare poi di 'giocatori importanti', 'giocate importanti', perfino 'dribbling importanti'".

Conclude infine il giornalista: "Palladino ha spiegato che lui parla di «terzi» e «quinti», si vede che la parola «esterno» gli sembrerà démodé, ma se esiste il “quinto”, lui che gioca col centrocampo a quattro, dovrà esistere anche il “quarto”, o no? Un po’ per volta, piano piano, intanto ha fatto fuori braccetto. Il calcio va amato, non inventato a parole".