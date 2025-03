L'opinione di Stefano Cecchi su La Nazione: "Gud, talento gelido ma unica speranza"

Secondo Stefano Cecchi su La Nazione, Albert Gudmundsson è il giocatore a cui la Fiorentina deve affidarsi per provare a ribaltare il risultato contro il Panathinaikos. Il talento islandese, unico vero elemento di fantasia nel reparto offensivo viola, ha dimostrato di poter accendere la manovra con giocate di qualità, ma non ha ancora trovato la continuità necessaria per essere un leader indiscusso.

Cecchi evidenzia come il problema principale non sia Gudmundsson stesso, bensì il contesto tattico in cui si trova a giocare: una Fiorentina che fatica a trovare un’identità e in cui i singoli spesso sembrano slegati l’uno dall’altro. Eppure, nonostante le difficoltà, il fantasista ex Genoa resta uno dei pochi a poter risolvere la partita con una giocata improvvisa.

In vista della sfida contro il Panathinaikos, la Fiorentina dovrà sperare nelle sue invenzioni per avere una chance di ribaltare il risultato e proseguire il cammino in Conference League.