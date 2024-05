L'OPINIONE, Atene: le alternative contro il caro trasferte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle colonne odierne de La Nazione il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara analizza, in maniera ironica, la situazione legata alle difficoltà, sia economiche che logistiche della trasferta in Grecia per la finale di Conference League contro l'Olympiacos. "Atene, sì. Già, ma come arrivarci? Anche questa è un’ avventura. Rotte, percorsi, scali, trasferimenti, partenze e ripartenze. La scelta è ampia. Come i prezzi. Il tutto con l’incubo di uno stato di allerta che impone saggezza, attenzione, travestimenti da turista o da uno che casualmente passava di lì. [...] Con soli 15 mila euro potete noleggiare un aero privato Firenze-Atene.

Ne trovate anche uno a 8 mila euro, ma lo dovete pilotare voi. Più popolare il Firenze-Pisa-Francoforte-Tirana-Salonicco-Atene con partenza da Peretola il 27 all’alba e arrivo ad Atene alle ore 19,45 del 29. [...] Opzione cheap da 165,90: passaggio sul tir di Franco fino a Bari e traghetto a sbafo. Arrivo al Pireo venti minuti prima della partita. [...] Per finire opzione stop and go: Charter da Pisa diretto per Atene a soli 300 euro. Attenzione, però. Il volo riparte alla fine del primo tempo. Buon viaggio e forza viola".