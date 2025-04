L'Europa, l'ingaggio top e il mercato: a Commisso serve tutto ciò per convincere Kean

Anche Tuttosport si concentra oggi sul futuro di Moise Kean e sull'imminente chiacchierata che avrà il centravanti con Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha annunciato nei giorni scorsi di voler parlare col suo attaccante a Cagliari, durante la trasferta di Pasquetta, ma le questioni da toccare sono molte. In primis la clausola da 52 milioni che spaventa i tifosi, vista la potenza dei club europei (i colleghi del giornale piemontese ricordano come ci siano molti interessi sul classe 2000, dalla Premier al Barcellona in cerca del dopo-Lewandowski). Poi, oltre a un ingaggio da top player per il giocatore (ora percepisce 2,2), un mercato all’altezza attorno a Moise e la conferma dei migliori.

D'altra parte, il quotidiano torinese ricorda come l’autorevolezza, la dialettica, la disponibilità economica non manchino al magnate italo/americano che lo ha già dimostrato più volte, l’ultima a gennaio quando ha respinto con fermezza le avance del Napoli per Comuzzo. È innegabile però che la Fiorentina del presente dovrà chiudere questa stagione in Europa (che sia attraverso la Conference o il campionato) e quella del futuro dovrà essere allestita - toccherà a Commisso darà assicurazioni - per alzare l’asticella e provare a lottare per la Champions. Perché al di là della clausola Kean può decidere in qualsiasi momento di dire no alle offerte e rimanere alla Fiorentina, che da giovedì è diventata la squadra dove ha segnato di più in carriera, superando il Verona, l’Everton, il Psg e soprattutto la Juventus con cui ha disputato 123 gare.