L'ESPRESSO, Il restyling del Franchi ha già i buchi

© foto di Federico De Luca

Approfondimento della Rivista L'Espresso in merito allo stadio Artemio Franchi di Firenze. "Il restyling ha già i buchi", scrive la testata che spiega come Euro2032 rappresenti un'occasione unica per gli impianti italiani: in sette si contenderanno tre posti e tra questi c'è il Franchi attualmente sotto ristrutturazione e senza la copertura finale dei fondi. La Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori per la prossima stagione, poi si spera nella ristrutturazione del Padovani che dovrebbe ospitare altre due stagioni prima di poter ritornare nell'impianto principale.

I dubbi - scrive L'Espresso - sono tanti dal punto di vista finanziario: per il Padovani servono 15 milioni ma il Comune ne verserà solo 10, poi ci sono i 50 milioni che mancano per il Franchi e i 55 milioni cancellati dalla Commissione UE. Tanti dubbi, dunque, sul progetto portato avanti dal Comune di Firenze.