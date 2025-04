L'Empoli non vince da 18 partite. Ma ha già fermato la Fiorentina due volte

Al Franchi arriva l'Empoli per quello che ormai è diventato il Derby dell'Arno, una partita diventata ancora più importante per gli obiettivi di classifica oltre alla rivalità tra tifosi. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla degli uomini di D'Aversa che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica e si giocheranno la permanenza in Serie A in queste ultime 5 partite di campionato.

Gli azzurri sanno già come si fa a fermare la Fiorentina perché sia nello 0-0 di inizio Serie A, sia in Coppa Italia sono riusciti a pareggiare e addirittura passare il turno in coppa. L'Empoli non vince da 18 turni, dal 4-1 rifilato al Verona l'8 dicembre 2024: da quel momento, 6 pareggi e 12 sconfitte. A Firenze l'occasione per dare un calcio a queste statistiche negative.