L'arrivo di Fagioli, l'addio di Sottil, la permanenza di Comuzzo. La Nazione ripercorre la giornata di ieri

La Fiorentina ha chiuso il mercato di gennaio con il botto e dalla Juventus è arrivato Nicolò Fagioli. Tantissimi contatti ieri tra il club viola e i bianconeri per cercare di accontentare tutte le parti in causa. Alla fine si sono accordarti per 16 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Sempre nella serata di ieri è stato chiuso anche per Sottil al Milan, in prestito ad 1 milione con diritto di riscatto a 10. I rossoneri avevano manifestato il proprio interesse per il figlio d’arte, che arriverà a Milano come rincalzo di Leao, e Pradè ha chiuso la trattativa non appena ha messo le mani su Fagioli.

Capitolo Comuzzo, ieri a l’ora di pranzo c’è stato l’ultimo contatto tra Fiorentina e Napoli ma le due parti non si sono smosse dalle posizioni che già erano emerse sabato. A beneficiarne è stato soprattutto il giocatore, che pare fosse sollevato nel non dover assistere al tiro e molla fino alle ultime ore di mercato. Di lui probabilmente se ne riparlerà a giugno. E magari proprio a giugno potrebbe esserci la concorrenza della Juventus. Lo scrive La Nazione.