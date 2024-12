L'ANALISI, La Fiorentina è tornata quella di novembre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sulle pagine de La Nazione trova spazio l'analisi di Cosimo Zetti che commenta così il pareggio di ieri della Fiorentina: "Per una volta, fateci essere politicamente scorretti, fateci gioire per aver raggiunto la Juve a tre minuti dalla fine e aver dato un dispiacere a Vlahovic e Gonzalez. Ma sì, vogliamo essere più provinciali che mai. Perché dopo un dicembre di travaglio e sofferenze, dopo aver pensato che qualcosa si fosse rotto e che il gruppo si fosse smarrito, la Fiorentina è tornata a farci sognare e a essere quella bella squadra che abbiamo ammirato a ottobre e a novembre".

"Il dg Ferrari ha spiegato che Bove non è un giocatore facile da sostituire e che saranno fatti investimenti mirati. Lo speriamo anche noi, qualcosa deve essere fatto, anche per non avere poi rimpianti. Come speriamo che Gudmundsson, ancora fuori dai meccanismi viola, possa finalmente scalare un gradino e confermarsi l'acquisto più importante della stagione".