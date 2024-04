L'ANALISI, Grazie Fiorentina per averci allenato alla vita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione scrive: "Grazie Fiorentina per averci allenato alla vita. Perché la vita è fatta di gioie e dolori, di illusioni e delusioni, lacrime e speranze. Tu riesci a donarci tutto (sulle lacrime arriviamo spesso primi) ed è per questo che siamo diventati più forti. Tifare per te vale una vita intensa, piena di emozioni. A volte somigli a un pezzo dei Metallica dal black album, altre volte a un vecchio 45 giri di Rosanna Fratello. Ma va bene così, soprattutto se vai avanti sulla strada di questa piccola Coppa che se la vinci festeggi, in caso contrario speri solo di non doverci ricascare per la terza volta, perché di sicuro la tua gente merita di più. Però sappiamo adattarci a tutto, in attesa di tempi migliori".

Poi conclude: "Dottore, dice che è grave? Ma no, è solo una vita vissuta pericolosamente. Però non possiamo dire di non essere allenati. Abbiamo visto cose che voi umani… e ne vedremo ancora. Intanto torniamo al campionato. Poi c’è Bergamo e poi il Brugge. E poi chissà. Certo che nella tessera del tifoso il bonus psicologo dovrebbe essere compreso".