L'analisi del Corriere Fiorentino: "È una viola che bada al sodo: che finale!"

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino, come tutti i lunedì, è possibile leggere un focus legato alla vittoria di ieri della Fiorentina a firma di Ernesto Poesio. Ecco alcuni dei passaggi più importanti: "Ancora tre punti senza Kean. Se non fosse per la rete di Fazzini che ha tenuto in bilico il risultato fino all’ultimo, quello viola potrebbe considerarsi un delitto perfetto. Nel senso del cinismo e della capacità di trasformare in oro quel poco che, lì davanti, gli uomini di Palladino sono riusciti a creare. La Fiorentina di Palladino, quando stiamo per entrare nell’ultimo mese di stagione, non è certo una squadra che ricerca vittorie spettacolari, ma di sicuro ha dato prova in più occasioni di saper badare al sodo.

Basta riavvolgere il nastro del campionato per averne conferma come per esempio durante la striscia di 8 vittorie consecutive che proiettarono i viola nelle zone altissime prima della crisi invernale. Anche in quel caso (i tre successi in trasferta a Genova, Torino e Cagliari tutte per 1-0) non mancarono le perplessità sul gioco, ma alla fine sono stati anche quei successi «sporchi» a permettere ai viola di essere oggi in piena corsa per un posto in Europa. Ma intanto la Fiorentina ha tenuto il passo e se Europa sarà i viola ci saranno arrivati soprattutto grazie alla tenacia. Un finale che, mai come quest’anno durante l’era Commisso, appare come uno spartiacque per il futuro. Centrare la partecipazione a una coppa non significa solo evitare di uscire dai riflettori del calcio che conta, ma anche avere sul tavolo carte migliori per resistere agli attacchi di mercato e alle ambizioni crescenti di quei giocatori sui quali poggia il ciclo appena iniziato".