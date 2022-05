L. ALBERTO, Lazio ascolterà offerte per lui in estate

E' stata una stagione ricca di alti e bassi quella che sta per concludersi per la Lazio di Maurizio Sarri e anche per alcuni giocatori. Tra chi ha avuto più difficoltà all'adattarsi al nuovo tecnico e alle sue idee c'è sicuramente Luis Alberto. I mal di pancia non sono mancati anche se ormai fanno parte del passato: lo spagnolo ha ritrovato equilibrio e anche il suo spazio in squadra, il futuro però è ancora tutto da scrivere.

Come riporta il Corriere dello Sport, ogni estate si parla di un suo ritorno in Spagna. Solo qualche tempi fa aveva scherzato dicendo che sarebbe voluto tornare presto nel suo paese, la realtà per la Lazio è che se arriveranno offerte verranno prese in considerazione. Anche se privarsi in un colpo solo di Leiva, in scadenza, Milinkovic e il Mago sarebbe un rischio da non sottovalutare.